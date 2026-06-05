Senat 900 докатился до премьеры

Российский автопром получил еще один премиальный бренд. На Петербургском международном экономическом форуме представили седан Senat 900. Его производство уже запустили на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Внешне новинка напоминает автомобили Aurus, однако технически это совсем другая машина. Модель позиционируют как более доступную альтернативу флагманским автомобилям марки. Но будет ли Senat 900 успешным на российском авторынке?

В презентации автомобиля Senat 900 участвовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Денис Мантуров. Последний, кстати, успел даже посидеть за рулем седана. В основе новой модели — китайский Hongqi H9 с 3-литровым двигателем V6, полным приводом и пневмоподвеской. При этом не стоит путать Senat 900 с Aurus Senat, который разработан институтом НАМИ как полностью самостоятельный проект, заметил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

«Все-таки решили, что будут развиваться несколько направлений: машины для первых лиц государства, вторых, третьих. Нашли партнера в лице компании Hongqi, самой премиальной китайской марки. Взяли модель H9, внешне ее видоизменили. Так что это будет российский бренд, созданный вместе с китайским партнером. Но здесь есть свои особенности. Говорят, что дальше инженирингом будем заниматься активно и мы, как и созданием своих модификаций и так далее».

Новая модель заметно компактнее, проще технически и почти в 10 раз дешевле флагманского российского лимузина. При этом внешне автомобиль получил фирменные черты старшего бренда: массивную решетку радиатора и характерный силуэт представительского седана. Спрос на Senat 900 будет довольно высоким, уверен главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко:

«Под новым брендом Senat скрывается, в общем-то, Aurus. Два эти бренда, безусловно, связаны. Видимо, у китайских партнеров тоже есть задача работать с российским рынком, но аккуратно, чтобы лишний раз не попадать под разного рода вторичные санкции. Поэтому решили модель локализовать под российским же брендом.

Наверняка она будет пользоваться спросом в разного рода корпоративных парках, в частности, среди чиновников различного уровня.

Так что определенный спрос автомобиль на рынке найдет. Так было и в предыдущую историческую эпоху с теми моделями, которые у нас локализовали западные автопроизводители».

Официальные цены на Senat 900 пока не объявлены. Однако, по данным профильных изданий, базовая версия может стоить около 12 млн руб. Это luxury-сегмент авторынка, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Я ездил на предсерийных прототипах на этапе выбора платформы, доводки этой машины до российской. Проведена большая работа и выбрана очень хорошая платформа. Машина переделана по интерьеру, у нас такого никогда не было. Авто с пневмоподвеской, а не с пружинной, и улучшенной шумоизоляцией. То есть по многим характеристикам она даже лучше оригинала. Да, это самое начало, говорить о каком-то большом успехе пока рано.

Уже есть предварительные заказы на эту машину, несмотря на то, что стоит она 12 млн руб. С точки зрения обычного покупателя, который покупает машины бюджетного сегмента, конечно, это все недостижимо».

Чиновники отмечают, что Senat 900 оснастят устройством вызова экстренных служб производства пермской компании Fort Telecom. В этом году на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируют выпустить около 1 тыс. автомобилей бренда. При этом мощность площадки значительно выше, поэтому эксперты не исключают появления под брендом Senat и других моделей в ближайшие годы.

Леонид Пастернак, Андрей Дубков