Senat 900 докатился до премьеры
Каковы перспективы нового автомобиля на рынке
Российский автопром получил еще один премиальный бренд. На Петербургском международном экономическом форуме представили седан Senat 900. Его производство уже запустили на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Внешне новинка напоминает автомобили Aurus, однако технически это совсем другая машина. Модель позиционируют как более доступную альтернативу флагманским автомобилям марки. Но будет ли Senat 900 успешным на российском авторынке?
В презентации автомобиля Senat 900 участвовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Денис Мантуров. Последний, кстати, успел даже посидеть за рулем седана. В основе новой модели — китайский Hongqi H9 с 3-литровым двигателем V6, полным приводом и пневмоподвеской. При этом не стоит путать Senat 900 с Aurus Senat, который разработан институтом НАМИ как полностью самостоятельный проект, заметил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:
«Все-таки решили, что будут развиваться несколько направлений: машины для первых лиц государства, вторых, третьих. Нашли партнера в лице компании Hongqi, самой премиальной китайской марки. Взяли модель H9, внешне ее видоизменили. Так что это будет российский бренд, созданный вместе с китайским партнером. Но здесь есть свои особенности. Говорят, что дальше инженирингом будем заниматься активно и мы, как и созданием своих модификаций и так далее».
Новая модель заметно компактнее, проще технически и почти в 10 раз дешевле флагманского российского лимузина. При этом внешне автомобиль получил фирменные черты старшего бренда: массивную решетку радиатора и характерный силуэт представительского седана. Спрос на Senat 900 будет довольно высоким, уверен главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко:
«Под новым брендом Senat скрывается, в общем-то, Aurus. Два эти бренда, безусловно, связаны. Видимо, у китайских партнеров тоже есть задача работать с российским рынком, но аккуратно, чтобы лишний раз не попадать под разного рода вторичные санкции. Поэтому решили модель локализовать под российским же брендом.
Наверняка она будет пользоваться спросом в разного рода корпоративных парках, в частности, среди чиновников различного уровня.
Так что определенный спрос автомобиль на рынке найдет. Так было и в предыдущую историческую эпоху с теми моделями, которые у нас локализовали западные автопроизводители».
Официальные цены на Senat 900 пока не объявлены. Однако, по данным профильных изданий, базовая версия может стоить около 12 млн руб. Это luxury-сегмент авторынка, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:
«Я ездил на предсерийных прототипах на этапе выбора платформы, доводки этой машины до российской. Проведена большая работа и выбрана очень хорошая платформа. Машина переделана по интерьеру, у нас такого никогда не было. Авто с пневмоподвеской, а не с пружинной, и улучшенной шумоизоляцией. То есть по многим характеристикам она даже лучше оригинала. Да, это самое начало, говорить о каком-то большом успехе пока рано.
Уже есть предварительные заказы на эту машину, несмотря на то, что стоит она 12 млн руб. С точки зрения обычного покупателя, который покупает машины бюджетного сегмента, конечно, это все недостижимо».
Чиновники отмечают, что Senat 900 оснастят устройством вызова экстренных служб производства пермской компании Fort Telecom. В этом году на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируют выпустить около 1 тыс. автомобилей бренда. При этом мощность площадки значительно выше, поэтому эксперты не исключают появления под брендом Senat и других моделей в ближайшие годы.