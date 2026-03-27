В Белгородской области повторно продают два здания у леса «Горняшка» за 25 млн

На электронный аукцион снова выставили имущественный комплекс на улице Мира, 3/2 в городе Старом Осколе Белгородской области. Максимальная цена — почти 25 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Имущественный комплекс, выставленный на продажу

В состав лота входят два одноэтажных нежилых здания площадью 838 и 534 кв. м 1968 года постройки и земельный участок на 8,5 тыс. кв. м. Согласно объявлению на портале «Дом.РФ», объекты находятся в Центральном районе. В пешей доступности от участка расположен лес «Горняшка». В 150 м от комплекса находится остановка общественного транспорта.

Размер задатка — 2,5 млн, шаг аукциона — 250 тыс. руб. Заявки на аукцион принимаются до 1 июня, итоги подведут 5-го.

С 2024 года этот имущественный комплекс выставляют на торги уже в пятый раз. Ни один из аукционов не состоялся, поскольку никто не подавал заявки.

