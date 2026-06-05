«Каролина» сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса»

«Каролина Харрикейнс» на своем льду победил «Вегас Голден Найтс» в овертайме второго матча финального раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

После второго периода «Голден Найтс» лидировали — 2:0. Дублем отметился лучший снайпер текущего розыгрыша Кубка Стэнли Бретт Хауден (всего на его счету 13 шайб). В эпизоде со вторым голом ему ассистировал россиянин Иван Барбашев. В третьем игровом отрезке «Каролина» сравняла счет благодаря Логану Станковену и Марку Янковски. Команду вывел вперед Джордан Стаал, забивший в большинстве, результативной передачей отметился Андрей Свечников. Марк Стоун восстановил паритет и перевел встречу в овертайм. Победу «Харрикейнс» принес Сет Джарвис — он реализовал численное преимущество (за подножку был удален Томаш Гертл).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1:1. Противостояние продолжится в ночь на 7 июня на льду «Вегаса».

Таисия Орлова