Челябинская область опустилась в нацрейтинге инвестиционной привлекательности

По итогам 2025 года Челябинская область заняла девятое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, составленном Агентством стратегических инициатив. В прошлом году Южный Урал был на пятой позиции. Результаты исследования АСИ представила на Петербургском международном экономическом форуме.

Челябинская область разделила девятое место с Тульской областью и Приморским краем. Возглавили рейтинг Москва и Республика Татарстан. На второй позиции расположились Нижегородская и Московская области. Тройку лидеров замыкают Сахалинская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан.

Высокие позиции Южного Урала свидетельствуют о том, что экономика области адаптировалась к новым условиям, отметили в пресс-службе регионального правительства.

«В первую очередь для нас важно, чтобы бизнесу было удобно и выгодно работать в Челябинской области. При этом должно быть комфортно как местным, так и внешним инвесторам, чтобы они выбирали именно наш регион для запуска своих проектов. Именно поэтому мы выстраиваем комплексную систему поддержки на всех уровнях: привлекаем федеральные механизмы, развиваем региональные и муниципальные», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Виталина Ярховска