РСПП: бизнес ожидает изменения бюджетного правила

Решение Минфина о приостановке бюджетного правила в марте говорит о возможности корректировки механизма для укрепления рубля и нивелирования негативного влияния курса на экономику. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, раньше считалось, что только благодаря механизму бюджетного правила есть подушка безопасности, однако оказалось, что можно отказаться от жестких правил.

«Условно говоря, сесть и подумать, а какая там цена сечения должна быть и, в зависимости от этого, какое присутствие Минфина на валютном рынке, какой объем эмиссии по правилу зеркалирования Центральный банк будет обеспечивать. Все это вопросы, скажем так, не цифр, а понимания ситуации», — уверен он.

Господин Шохин отметил, что после возобновления действия правила покупка валюты только начинается, но этих мер недостаточно, поскольку они, видимо, не влияют на курс. Он предложил не дожидаться следующего бюджетного цикла и установить отсечку в $50 за баррель сейчас, аргументировав это необходимостью использовать возможность корректировки на фоне укрепления рубля и негативного влияния курса на экономику.

Ранее сегодня глава Минфина России Антон Силуанов на ПМЭФ заявил, что правительство возвращается к политике более предсказуемого курса рубля. По его словам, бюджетное правило ослабили, поскольку стране нужны были ресурсы. В итоге курс рубля укрепился, и в кабмине пришли к выводу, что стоит использовать прежний механизм, отметил господин Силуанов.

Действующее бюджетное правило предписывает направлять сверхдоходы от экспорта углеводородов, полученные при превышении цены отсечения в $59 за баррель, на приобретение валюты и золота в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В марте и апреле 2026 года Минфин приостановил эти операции в связи с планами пересмотреть ценовой порог. С 8 мая ведомство возобновило покупку валюты и драгоценного металла.