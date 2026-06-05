Американские актеры заключили с киностудиями контракт для защиты от ИИ

Профсоюз SAG-AFTRA, объединяющий многих актеров кино и сериалов, согласовал с голливудскими студиями и стриминговыми сервисами условия 4-летнего контракта. Профсоюз заявил, что стороны договорились, в частности, об ограничении использования ИИ-технологий в кинопроизводстве.

Новый контракт обеспечивает существенное повышение заработной платы и усиливает защиту от угроз, связанных с ИИ. Использование ИИ для замены реальных актеров разрешается только в тех случаях, когда это принесет фильму или сериалу «существенные дополнительные преимущества». Более 90% членов SAG-AFTRA проголосовали за ратификацию соглашения.

Действие нынешнего контракта между SAG-AFTRA и Альянсом производителей кино- и телепродукции (AMPTP) истекает 30 июня текущего года. Обновленный контракт будет действовать до 2030 года. В прошлый раз в 2023 году согласование условий контрактов студий с актерами и сценаристами привели к рекордным по длительности забастовкам. Члены SAG-AFTRA бастовали 118 дней. Тогда они добились существенного повышения вознаграждений и ограничения использования ИИ.

Яна Рождественская