Новак сообщил о периоде управляемого охлаждения российской экономики

Российская экономика на данный момент находится в состоянии управляемого охлаждения. Такое мнение высказал вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Сегодня мы находимся в ситуации, когда после бурного роста мы находимся в периоде управляемого охлаждения»,— отметил господин Новак.

По словам вице-премьера, в последние три года экономика России продемонстрировала устойчивость в непростых для страны условиях. За это время она выросла более чем на 10% — это выше средних мировых темпов. Особенный рост продемонстрировали отрасли IT, сельского хозяйства и машиностроения, добавил вице-премьер.

На том же деловом завтраке зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что говорить о переохлаждении экономики страны в целом неуместно. Однако ситуация сильно отличается по секторам. Господин Заботкин пояснил, что на сегодняшний день во многих секторах бизнеса ощущается сильный спад спроса с 2024 года. В то же время спрос в других сегментах вырос.

«Что можно считать переохлаждением или избыточно жесткой денежно-кредитной политикой? Это если экономическая активность падает ниже своего потенциального уровня, то есть если растет безработица. Сегодня безработица 2,1% — это исторический минимум»,— указал зампред ЦБ.

В апреле президент России Владимир Пути попросил правительство представить предложения по мерам возобновления роста российской экономики. Глава государства уточнял, что российский ВВП сокращается два месяца подряд. Через месяц глава Минэкономики Максим Решетников доложил президенту о восстановлении роста ВВП.