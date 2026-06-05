Песков оценил вероятность встречи Путина и Трампа этим летом в 50%

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом состоится этим летом с вероятностью 50%.

«Теоретически 50%: или будет, или не будет»,— сказал господин Песков, отвечая на соответствующий вопрос «РИА Новости» во время Петербургского международного экономического форума.

Президенты России и США регулярно созваниваются по вопросам международной повестки и урегулирования на Украине. В августе прошлого года господа Путин и Трамп встречались на Аляске. После этого стороны несколько раз рассматривали возможность нового саммита, но встреча так и не состоялась. Дмитрий Песков допускал, что главы двух государств встретятся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае осенью.