Песков не исключил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае

На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае осенью возможна встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Дональд Трамп (15 августа 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Теоретически, да. Теоретически, там возможны встречи со всеми участниками этого саммита. Эти саммиты для этого и проводятся»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос «Известий». Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.

Президенты России и США поддерживают регулярные контакты по телефону, также в Москву неоднократно приезжали представители Дональда Трампа. С момента вступления господина Трампа на пост главы государства состоялась только одна личная встреча с российским коллегой — 15 августа на Аляске. Основной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.