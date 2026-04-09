Власти Башкирии пока не рассматривают приватизацию акций «Башнефти»

Правительство Башкирии пока не включало в программу приватизации акции ПАО АНК «Башнефть», несмотря на озвученные ранее планы продать часть доли республики в нефтяной компании, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главы Башкирии.

«На сегодняшний день вопрос продажи акций ПАО "Башнефть" в порядке приватизации не рассматривается», — говорится в сообщении пресс-службы (цитата по «Интерфаксу»).

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце прошлого года министерство земельных и имущественных отношений Башкирии подготовило проект изменений в программу приватизации (.pdf), по которым продаже подлежала бы четверть акций «Башнефти», находящихся в республиканской собственности. Это более 11,1 млн акций или 6,36% уставного капитала организации.

В минземимуществе планы объясняли «стимулированием развития фондового рынка» и «модернизацией развития экономики» в условиях санкций и, как следствие, снижения цен на нефть.

Данный проект программы приватизации, по данным «Интерфакса», так и не был принят.

ПАО «АНК "Башнефть"» является крупнейшим налогоплательщиком Башкирии. В собственности республики находятся 25%+1 золотая акция нефтяной компании. 57,7% уставного капитала принадлежит корпорации «Роснефть». В прошлом году выручка «Башнефти» по РСБУ составила 740,2 млрд руб., за год снизившись на 12%, чистая прибыль сократилась в два раза, до 46,6 млрд руб.

Идэль Гумеров