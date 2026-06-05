В Красноярске адвокатов приговорили к штрафу за подкуп свидетеля

Суд Красноярска вынес приговор двум адвокатам, которые обвинялись в подкупе свидетеля (ч.1 ст. 309 УК РФ). Каждого оштрафовали на 40 тыс. руб. и запретили заниматься адвокатской практикой на два года, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Перед судом предстали юристы из Санкт-Петербурга и Красноярска. По версии следствия, адвокат из Санкт-Петербурга оказывал правовую помощь мужчине, который обвинялся в вымогательстве. Желая смягчить ему наказание, защитник обратился к своему коллеге из Красноярска с предложением подкупить свидетеля. За 150 тыс. руб. тот должен был изменить показания, изобличающие вымогателя.

«Когда свидетель заявил, что придет в суд только после аванса, адвокаты перевели ему через доверенное лицо 50 тыс. руб. Однако в назначенный день свидетель в суд не пришел», — рассказали в прокуратуре. О поступившем предложении он сообщил в краевое управление ФСБ России. В отношении адвокатов возбудили уголовное дело.

Илья Николаев