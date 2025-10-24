В Красноярске завели дело на двух адвокатов, подкупивших свидетеля

Уголовное дело возбуждено в отношении красноярского и петербуржского адвокатов. Юристы подозреваются в подкупе свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ), сообщили в Главном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю. Основанием для возбуждения дела послужили материалы краевого УФСБ.

По версии следствия, адвокат из Санкт-Петербурга оказывал правовую помощь красноярцу, который обвинялся в вымогательстве. С целью смягчить ему наказание защитник обратился к своему коллеге из Красноярска с предложением подкупить свидетеля. За 150 тыс. руб. тот должен был изменить показания, изобличающие вымогателя. Получив его согласие, адвокаты перевели свидетелю треть оговоренной суммы. Однако в судебном процессе он не стал лжесвидетельствовать, и вымогателю вынесли обвинительный приговор.

Адвокат из северной столицы задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Его красноярского коллегу на время следствия отпустили под подписку о невыезде.

Илья Николаев