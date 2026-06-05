Спрос на новые автомобили в Челябинской области весной вырос на 31%

В Челябинской области интерес к новым машинам весной 2026 года увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Средняя стоимость транспортного средства составила 2,6 млн руб., сообщает «Авито Авто».

Лидером по динамике спроса среди марок стал GAC — он в пять раз востребованнее, чем весной 2025 года. В четыре раза вырос интерес к автомобилям Jaecoo и Belgee. Среди моделей больше всего спрос увеличился на GAC GS8 — в 2,8 раза. Также в топ-3 попали Haval H3 (+76%) и Haval Jolion (+57%). При этом самым популярным автомобилем на рынке новых машин весной стала Lada Granta со средней ценой 1,1 млн руб. Также в число востребованных моделей вошли Tenet T7 (2,9 млн руб.) и Haval Jolion (2,6 млн руб.).

Виталина Ярховска