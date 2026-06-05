Оборот оптовой торговли в Удмуртии вырос более чем на 10% в январе—апреле

Оборот оптовой торговли в Удмуртии составил 192 млрд руб. в январе—апреле. Это в натуральном выражении на 10,7% больше, чем годом ранее, сообщили в Удмуртстате. Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства составил 57% от общего объема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Оборот розничной торговли в республике за аналогичный период увеличился на 7,8% — до 172,3 млрд руб. В общественном питании показатель уменьшился на 2,7% — до 13,4 млрд руб.

Напомним, три четверти организаций оптовой торговли Удмуртии оценили свое экономическое положение в первом квартале как «удовлетворительное». Главными сдерживающими факторами руководители таких предприятий назвали неплатежеспособность покупателей (на нее пожаловались 44% бизнесменов) и высокий уровень налоговой нагрузки (38%). Индекс предпринимательской уверенности в отрасли увеличился на 1,7 п.п. Однако этот показатель остался отрицательным — минус 4,6 п. п.

В розничной торговле индекс предпринимательской уверенности в первом квартале составил минус 7,9 п. п. За год этот показатель упал на 3,1 п. п. Основной фактор, сдерживающий развитие бизнеса в рознице, считают бизнесмены, — высокий уровень налогов (51%).