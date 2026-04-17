Индекс уверенности оптовиков Удмуртии вырос на 1,7 пункта в начале года

Индекс предпринимательской уверенности в оптовой торговле в Удмуртии в первом квартале 2026 года составил минус 4,6 процентного пункта. Для сравнения, в четвертом квартале 2025 года показатель находился на отметке минус 6,3. Опрос руководителей организаций оптовой торговли предоставил Удмуртстат.

Три четверти организаций (78%) оценили свое экономическое положение как удовлетворительное. Еще 15% респондентов назвали его благоприятным, а 7% — неблагоприятным. При этом прогнозы на второй квартал выглядят сдержанно: 31% опрошенных ожидают роста оборота, 43% — сохранения текущего уровня, а 26% — снижения.

Главным ограничивающим фактором остается неплатежеспособность покупателей — на нее пожаловались 44% респондентов. В топе проблем — высокий уровень налоговой нагрузки (38%), транспортных расходов (32%) и процент коммерческого кредита (21%).

Напомним, оборот оптовой торговли в январе—феврале составил 86 млрд руб. В товарной массе прирост 4,4%. Малый и средний бизнес обеспечил 59,9% оптовых продаж.

В смежной отрасли — розничной торговле, индекс предпринимательской уверенности в первом квартале составил минус 7,9 процентного пункта. Как сообщили в Удмуртстате, показатель за год упал на 3,1 пункта. Основной фактор, сдерживающий развитие бизнеса в рознице, считают бизнесмены, — высокий уровень налогов (51% опрошенных).