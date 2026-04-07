36% руководителей в розничной торговле Удмуртии заявили о падении объемов продаж

Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле Удмуртии составил в первом квартале -7,9 процентного пункта. Как сообщили в Удмуртстате, показатель за год упал на 3,1 пункта.

Треть руководителей компаний розничной торговли, опрошенных Удмуртстатом, заявили об уменьшении в январе — марте объема продаж. Еще 44% указали, что показатель не изменился, 20% отметили рост.

Экономическую ситуацию в розничной торговле в республике 66% топ-менеджеров назвали удовлетворительной, 12% — благоприятной. Оставшиеся респонденты (22%), напротив, оценили положение как неблагоприятное.

Основной фактор, сдерживающий развитие бизнеса в рознице, считают бизнесмены, — высокий уровень налогов (51% опрошенных). Предприниматели также отмечают серьезную конкуренцию (49%) в отрасли и высокую арендную плату (33%). В числе других факторов — недостаточный платежеспособный спрос покупателей (32%), нехватка финансов (25%) и высокие ставки по коммерческим кредитам (6%).

Напомним, оборот розничной торговли Удмуртии в январе — феврале составил 79,9 млрд руб. Это на 6,9% больше, чем годом ранее.