Новак назвал условие роста инвестиций в России

Инвестиционная активность в России начнет восстанавливаться по мере снижения ключевой ставки. Реальные ставки в экономике до сих пор высоки. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке «Сбера» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы прекрасно понимаем, что сейчас как источники инвестиций собственные средства предприятий значительно уменьшились, и кредитование несколько снизилось в связи с борьбой с инфляцией и недопущением роста денежной массы, высокой ключевой ставкой»,— сказал зампред правительства. По мере снижения ключевой ставки у компаний «будут появляться средства для инвестирования за счет кредитных средств», пояснил господин Новак.

На встрече с главами международных информагентств накануне президент Владимир Путин отметил рост российской экономики, несмотря на инфляцию. По его словам, благодаря жестким решениям Центробанка макроэкономические показатели уверенно возвращаются к целевым значениям.