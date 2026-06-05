Челябинские поезда будут дополнительно курсировать перед Днем России

Перед 12 июня, Днем России, некоторые челябинские поезда назначат дополнительно, еще один — отменят. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Дополнительно будут курсировать следующие маршруты:

Поезд №7007/7027 Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пассажирский (отправление в 13:42) назначен 10 и 11 июня.

Поезд №7028/7008 Екатеринбург-Пассажирский — Верхний Уфалей — Челябинск (отправление в 11:41) назначен 10 и 11 июня.

Поезд №7905 Челябинск — Магнитогорск-Пассажирский (отправление в 12:27) назначен 11 июня.

Поезд №7906 Магнитогорск-Пассажирский — Челябинск (отправление в 11:27) назначен 11 июня.

Кроме того, поезд №6004 Полетаево-1 — Челябинск (отправление в 07:31) отменен 12 июня.

Виталина Ярховска