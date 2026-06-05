«Шансы невелики»

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал подписание соглашения о продолжении проектирования тоннеля между Россией и США через Берингов пролив. Договор будет заключен с некой инженерной компанией. Спецпредставитель российского президента также сообщил о своих контактах со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, речь шла о масштабных совместных проектах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе оценивает перспективы партнерства Москвы и Вашингтона без особого оптимизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что 3 июня провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Обсуждались перспективы экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона. Планируется много различных совместных проектов, в том числе на территории России. Они сейчас готовятся. Что это за проекты, господин Дмитриев не пояснил, за исключением одного, но зато какого!

Речь идет о подводном пути через Берингов пролив под условным названием «тоннель Путина—Трампа» или «тоннель дружбы и единства». Вроде бы с Америкой будет подписано соглашение о начале его проектирования. Наверное, это произойдет в рамках Петербургского международного экономического форума. Именно там Кирилл Дмитриев сделал соответствующее заявление.

В этой связи стоит напомнить, что идея принадлежит все тому же Дмитриеву. Стоимость строительства оценивается в $65 млрд. Однако если применить прогрессивные технологии The Boring Company Илона Маска, цена упадет до $8 млрд. Бизнесмен, правда, пока что не изъявлял особого желания стать участником столь масштабной программы.

Не совсем понятно, кто за все заплатит, и главное, кто по этому тоннелю в итоге поедет.

Особенно если учитывать тот факт, что между Россией и США в настоящее время отсутствует авиасообщение, а визу на посещение главной недружественной страны можно получить лишь за пределами РФ, и то в лучшем случае. Переговоры по этим вопросам идут уже больше года, но, к великому сожалению, пока особого результата не наблюдается.

Между тем госсекретарь Марко Рубио официально заявил, что США готовы восстановить партнерство с РФ, но лишь после завершения украинских событий. Можно предположить, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, сторонники конструктивного диалога с Россией, продолжают держать, что называется, руку на пульсе и вскоре могут посетить Москву или Санкт-Петербург.

В Кремле уже дали понять, что будут рады. Кстати, в Киеве их тоже ждут, об этом неоднократно говорили украинские официальные лица. Так что можно при желании разделить оптимизм господина Дмитриева. Но для начала Америке желательно завершить историю с Ираном. Прогнозы на этот счет пока что не обнадеживают, хотя глава Белого дома обещает сделку буквально в ближайшие дни. В таком случае и с Украиной возможны подвижки. Конечно, может быть, мы всего не знаем, но так кажется, что в настоящий момент шансы на положительный результат не особенно велики. Однако надеяться всегда нужно на лучшее.

Дмитрий Дризе