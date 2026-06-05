Новак счел крайностью слова об исчерпании модели экономического роста

Вице-премьер России Александр Новак назвал «крайней точкой зрения» мнение о том, что модель экономического роста исчерпана. Об этом он сказал в дискуссии с председателем правления «Сбербанка» Германом Грефом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Господин Греф задал вопрос господину Новаку о будущей модели экономического роста, поскольку «традиционные или инерционные факторы экономического роста на сегодня подходят к исчерпанию». Глава «Сбербанка» отметил высокий уровень безработицы, одновременную загрузку мощностей и недостаточно быстрый рост производительности труда в стране.

«Я, может быть, начал с того, чтобы вы обратили внимание на то, что есть высказывания об исчерпании модели экономического роста,— ответил господин Новак.— Мне кажется, крайние точки зрения занимать нельзя. Экономика — это такой меняющийся постоянно механизм, в котором что-то исчерпывается, что-то появляется новое».

Александр Новак уточнил, что за последние три года экономика России показала устойчивость — ее рост составил около 10%. Положительные результаты демонстрируют отрасли IT, сельского хозяйства и машиностроения. На стабильный рост экономики обращал внимание накануне президент России Владимир Путин.