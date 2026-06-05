Россия и Украина договорились о прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта ЛЭП

В районе Запорожской атомной электростанции (АЭС) вступило в силу локальное прекращение огня, организованное Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ). Оно позволит отремонтировать линии электропередачи (ЛЭП) для предотвращения угрозы ядерной аварии, сообщила пресс-служба агентства в X.

Работы проводятся под наблюдением экспертов МАГАТЭ. «Техники с обеих сторон в ближайшие дни начнут устранять связанные с войной повреждения на линии электропередач “Днепровская” напряжением 750 кВ после тщательного разминирования территории»,— отмечается в сообщении.

Подача энергии по «Днепровской» ЛЭП остановилась более двух месяцев назад. Она получила повреждения в районе линии контроля, что осложняло задачу ее ремонта, пояснили в МАГАТЭ. После этого возможность охлаждения шести остановленных реакторов ЗАЭС стала зависеть от единственной линии на 330 кВ. За последние недели подача электричества по этой линии также несколько раз прекращалась, и станцию питали аварийные дизельные генераторы, напомнили в МАГАТЭ.

Это уже шестой с начала 2026 года временный режим прекращения огня, который гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласовал со сторонами конфликта. Он рассказал, что Россия и Украина «конструктивно сотрудничали с агентством в течение нескольких недель деликатных и сложных переговоров».

Накануне МАГАТЭ сообщило об ударах по питающей атомную станцию Запорожской ТЭЦ — единственному из оставшихся внешних источников электроэнергии для атомной станции. Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить атаку.