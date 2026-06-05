Образование и карьера со 2 курса в Челябинске: как студенты МИДиС в рамках практики реализовали 103 проекта для бизнеса

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студенты Менеджмента 2 и 3 курса реализовали четыре проекта для АО «Альфа-банк» за 2025-2026 учебный год

Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС Студенты Менеджмента 2 и 3 курса реализовали четыре проекта для АО «Альфа-банк» за 2025-2026 учебный год

Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС

В основе образовательного подхода Международного института дизайна и сервиса (МИДиС) в Челябинске лежит ключевой принцип — образование с трудоустройством. Студенты учатся не в отрыве от рынка, а в тесной связке с реальным бизнесом. За прошедший учебный год учащиеся реализовали 103 практических проекта для 44 компаний, среди которых «Альфа-Банк», агрохолдинг «Союзпищепром», завод LD, строительная компания «Голос Клуб», а также пятизвездочный отель «Арарат Парк Хаятт Москва».

Студенты МИДиС в безопасных условиях пробуют свои силы, работают в командах, совершают ошибки и исправляют недочеты, регулярно получая обратную связь от действующих специалистов индустрии.

Направления студенческих проектов и кейсы

В течение года студенческие команды МИДиС работали над реальными коммерческими задачами в нескольких ключевых нишах индустрии. Для большей эффективности проекты распределялись в зависимости от профиля компаний-партнеров:

Ритейл, коммуникации и мерч : разработка дизайна упаковки и промо-активностей

: разработка дизайна упаковки и промо-активностей ИТ и цифровые сервисы : создание лендингов и элементов пользовательских интерфейсов

: создание лендингов и элементов пользовательских интерфейсов Туризм и гостеприимство : решения для премиум-отелей и сферы сервиса

: решения для премиум-отелей и сферы сервиса Креативные индустрии и медиа: анимация, сценарии, дизайн и адаптивные SMMформаты для продвижения брендов.

Как устроена работа с заказчиками: от ТЗ до внедрения

У каждого проекта в МИДиС есть реальный внешний заказчик, строгое техническое задание, ограниченный бюджет и дедлайны. Преподаватель института выступает в роли ментора и помогает с методологией, но финальное слово всегда остается за представителями бизнеса: именно заказчик принимает работу, дает оценку и решает, какие элементы пойдут в работу.

Представители компаний открыто оценивают такой формат: «Мы пришли в МИДиС не за конкурсом идей, а за полноценными решениями. Команда честно выдержала все дедлайны, аргументировала свои предложения цифрами и показала живое понимание нашей аудитории. Часть предложений мы уже берем в план внедрения», — поделился представитель Альфа-банка.

Трудоустройство и стажировки: итоги практики для студентов

В результате проектного обучения студенты МИДиС получают не только зачет и диплом, но и профессиональное портфолио из реальных кейсов, а также рекомендательные письма от работодателей. Многие из учащихся уже на третьем курсе уходят на оплачиваемую стажировку или полноценную работу к компаниям-партнерам, которые лично наблюдали их профессиональный рост. В свою очередь, бизнес получает работающие решения и прямой доступ к молодым специалистам, умеющим выполнять задачи по правилам рынка, слышать заказчика и доводить проекты до финала.

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