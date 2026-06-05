На Кузбассе закрылись 18 угольных предприятий

В Кемеровской области приостановили работу 18 угольных предприятий. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил губернатор региона Илья Середюк. По его словам, две трети из закрывшихся предприятий могут снова заработать при благоприятной ценовой конъюнктуре.

«Это не значит, что они полностью закрылись и для нас навсегда потеряны. При улучшении конъюнктуры 2/3 из них — это 12 предприятий — готовы запуститься»,— сказал господин Середюк (цитата по ТАСС).

Несмотря на кризис в угольной промышленности, в Кемеровской области сохранились рынки сбыта, сообщил глава региона. Теперь экспорт угля переориентирован на восточное направление.

В апреле господин Середюк сообщил о временном закрытии 17 угольных предприятий, восемь из них добычу уже не возобновят. По его словам, угледобыча в регионе впервые за 20 лет столкнулась с устойчивым спадом: за 2025 год объемы добычи снизились на 7,6 млн т в годовом выражении, а за два года снижение составило 11%.