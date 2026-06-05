Жителя Челябинской области осудили за госизмену и призывы к терактам

Центральный окружной военный суд признал виновным 22-летнего жителя Челябинской области в госизмене, участии в деятельности террористической организации и призывах к терактам (ст. 275, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Его приговорили к 15 годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

УФСБ установило, что в январе 2024 года житель Челябинской области разместил печатные материалы с призывами к террористической деятельности на могилах участников СВО. Гражданин являлся сторонником террористического украинского военизированного объединения и действовал по заданию куратора.

Фигуранта задержали сотрудники ФСБ России по региону. Во время вынесения приговора суд учел раскаяние обвиняемого и полное признание вины с его стороны.

Виталина Ярховска