В Ростовской области займутся развитием биогибридных систем и технологий

На полях ПМЭФ-2026 правительство Ростовской области заключило соглашение о поиске, отборе и реализации научно-технических проектов в интересах безопасности государства, а также о создании инновационных технологий и высокотехнологичной продукции на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Важным аспектом станет поддержка внедрения инновационных проектов в федеральные и региональные программы, а также налаживание сотрудничества между научными учреждениями, государственными органами и предприятиями оборонной промышленности Ростовской области.

В числе ключевых направлений взаимодействия — продвижение исследований и разработок, курируемых фондом, в сфере биогибридных систем, предназначенных для гражданских и специализированных нужд. Отдельное внимание планируют уделить созданию технологий для предотвращения биологических чрезвычайных ситуаций, а также разработке инновационных фармацевтических средств, в том числе для использования в экстремальных условиях и в рамках специальных задач.

Участники соглашения планируют создать условия для привлечения молодых кадров в область передовых научных исследований и технологических инноваций.

Наталья Белоштейн