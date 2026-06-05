Соглашения с «Яндексом», Хакасией и библиотекой подписал Средний Урал на ПМЭФ

Во второй день проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Свердловская область подписала три соглашения — с компанией «Яндекс», республикой Хакасия и Президентской библиотекой, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Соглашение с "Яндексом" поможет нам масштабировать инициативное бюджетирование в регионе. Привлечение крупного технологического партнера позволит вывести на новый уровень информирование жителей и привлечь дополнительные внебюджетные средства для создания комфортной среды в области»,— сказал замгубернатора Дмитрий Ионин. Так, на стекла 1,5 тыс. машин «Яндекс Такси» наклеят QR-код, ведущий на сайт минэкономики Свердловской области в раздел об инициативном бюджетировании. Через «Яндекс Карты» планируется размещать информацию о реализованных объектах.

Соглашение между правительством Свердловской области и Президентской библиотекой направлено на развитие безопасного информационного пространства в сфере исторического просвещения, сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории, укрепление в общественном сознании граждан идей российской государственности, гражданственности и патриотизма, способствующих формированию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также на развитие цифровых компетенций жителей Свердловской области.

С Хакасией правительство Свердловской области планирует развивать торгово-экономические, научно-технические, культурные и иные взаимовыгодные связи. Стороны будут реализовывать совместные инвестпроекты, развивать малый и средний бизнес (МСБ), обмениваться опытом в сфере госпрограмм поддержки предпринимательства. В блоке промышленности и инноваций регионы намерены развивать наукоемкие производства и проводить диверсификацию промышленности.

На ПМЭФ от региона очно присутствует замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Губернатор Денис Паслер примет участие в нескольких сессиях онлайн.

Ирина Пичурина