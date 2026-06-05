Челябинскую область посетил Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал 4 июня в Челябинскую область. Об этом господин Медведев сообщил в своих соцсетях.

Визит носил закрытый характер. Дмитрий Медведев посетил научно-производственное объединение «Электромашина» и осмотрел его. После он наградил коллектив предприятия орденом Почета. Также зампредседателя Совета безопасности РФ провел совещание о ценообразовании на продукцию военного назначения.

Челябинское АО «Научно-производственное объединение „Электромашина“» входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов.