ГК «Рост» завершит строительство теплиц в Омской области в 2027 году

В Омской области группа компаний «Рост» продолжает строительство крупного тепличного комплекса площадью более 20 га. Проект стоимостью 10 млрд руб. предусматривает создание предприятия с ежегодной мощностью производства около 16 тыс. т овощей, в том числе огурцов и томатов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год, сообщил по итогам встречи с руководством компании на полях ПМЭФ-2026 губернатор региона Виталий Хоценко. В 2024 году инвестор заявлял о планах ввести комплекс в 2026 году. Тогда же говорилось, что финансирование предоставлено Россельхозбанком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«По итогам встречи подписали с генеральным директором компании «УК «Рост» Натальей Андреевной Лореш трехстороннее соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Документ фиксирует условия для инвестора и формирует статус нашего региона как территории со стабильной деловой средой», — прокомментировал в Max глава Омской области.

ГК «Рост» — крупнейший в России производитель овощей закрытого грунта. Ее основными владельцами считаются Сергей Рукин и Дмитрий Лашин. У группы 22 тепличных комплекса в разных регионах России, выпускающих преимущественно томаты, зеленый салат и огурцы. Овощи выпускаются в том числе под брендами Flamenco, «Медовые», «Сладкая ягода» и «Ботаника».

Лолита Белова