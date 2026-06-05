На Дону запустят производство теплоизоляции за 2,9 млрд рублей в 2026 году

До конца 2026 года корпорация «Технониколь» запустит в Красном Сулине завод по выпуску теплоизоляции из экструзионного пенополистирола. Объем инвестиций в проект составляет 2,9 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Мощность предприятия составит 450 тыс. кубометров в год, будет создано 44 рабочих места.

На промышленной площадке корпорации уже функционируют два завода «Технониколь». Первый выпускает 1,7 млн куб. м каменной ваты в год, второй производит 160 тыс. куб. м минеральных субстратов для тепличных хозяйств. Общая численность персонала составляет 233 человека.

В целом корпорация намерена запустить в регионе два новых производства с объемом инвестиций в 14 млрд руб.

АО «Технониколь» — московская компания, начавшая работу в 1990-х годах. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, она принадлежит ООО «Инвест-Кровля», половина активов которого находится в собственности предпринимателя Игоря Рыбакова через собственную организацию.

Наталья Белоштейн