На Дону запустят производство теплоизоляции за 2,9 млрд рублей в 2026 году
До конца 2026 года корпорация «Технониколь» запустит в Красном Сулине завод по выпуску теплоизоляции из экструзионного пенополистирола. Объем инвестиций в проект составляет 2,9 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Мощность предприятия составит 450 тыс. кубометров в год, будет создано 44 рабочих места.
На промышленной площадке корпорации уже функционируют два завода «Технониколь». Первый выпускает 1,7 млн куб. м каменной ваты в год, второй производит 160 тыс. куб. м минеральных субстратов для тепличных хозяйств. Общая численность персонала составляет 233 человека.
В целом корпорация намерена запустить в регионе два новых производства с объемом инвестиций в 14 млрд руб.
АО «Технониколь» — московская компания, начавшая работу в 1990-х годах. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, она принадлежит ООО «Инвест-Кровля», половина активов которого находится в собственности предпринимателя Игоря Рыбакова через собственную организацию.