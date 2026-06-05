Судовладельцы тайно взаимодействуют с ВМС США для вывода судов из Персидского залива

Владельцы судов, застрявших в Персидском заливе из-за блокировки Ираном Ормузского пролива, втайне координируют свои действия с ВМС США. Благодаря этому за последние три недели около 40 судов смогли покинуть залив, сообщает CNBC со ссылкой на исследование Lloyd’s List Intelligence, ведущей аналитической компании в сфере судоходства.

Судовладельцы представляют свои планы транзита в группу по военно-морскому сотрудничеству и руководству в сфере судоходства в Бахрейне, утверждает главный редактор Lloyd’s List Ричард Мид. По его словам, ВМС США предоставляют лишь ограниченные гарантии того, что они смогут перехватить угрозы, поступающие в адрес коммерческих судов. Конечное решение о транзите остается за судовладельцами.

Представитель Пентагона заявил CNBC, что военные не сопровождают коммерческие суда, однако «они поддерживают связь и координируют свои действия с судами», которые стремятся беспрепятственно и безопасно пройти через Ормузский пролив.

Иран и Оманом разрабатывают план по взиманию платы с судовладельцев за предоставление морских услуг при прохождении Ормузского пролива. Среди них — навигационные услуги, поисково-спасательные работы, услуги по обеспечению безопасности и по ликвидации загрязнений окружающей среды. 28 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив не будет контролироваться никем, и пригрозил напасть на Оман, если тот присоединится к иранскому предложению о регулировании прохода.

Влад Никифоров