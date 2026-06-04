МИД Ирана уточнил, за что придется заплатить при проходе через Ормузский пролив

Иран не собирается вводить плату за проход через Ормузский пролив. Вместо этого Тегеран планирует взимать плату за предоставление морских услуг. Об этом замглавы МИД республики Казем Гарибабади рассказал в интервью агентству Mehr.

«Исламская Республика не будет требовать плату за проход или право на транзит через пролив. Мы стремимся взимать плату за услуги, которые предоставляем совместно с Оманом»,— отметил господин Гарибабади. По словам дипломата, среди них — навигационные услуги, поисково-спасательные работы, услуги по обеспечению безопасности и по ликвидации загрязнений окружающей среды.

Казем Гарибабади добавил, что Конвенция по морскому праву 1982 года предусматривает возможность для прибрежных государств взимать плату за предоставление определенных услуг. При этом приобретение таких услуг не будет обязательным, поскольку Конвенция запрещает требовать оплату за транзит. «Любое судно может пройти без получения каких-либо услуг»,— заверил дипломат.

Господин Гарибабади напомнил о позиции Тегерана, согласно которой Ормузский пролив полностью расположен в территориальных водах Ирана и Омана. Дипломат заявил, что будущие договоренности, естественно, не полностью удовлетворят некоторые страны. Однако они не будут противоречить международному праву, указал он.

28 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив не будет контролироваться никем, и пригрозил напасть на Оман, если тот присоединится к иранскому предложению о регулировании прохода. Так господин Трамп оценил стремление Ирана закрепить в меморандуме пункт о совместном с Оманом взимании платы с проходящих через пролив судов.