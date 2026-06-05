Лесопромышленникам могут добавить поддержки

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил профильным ведомствам рассмотреть меры поддержки лесопромышленного комплекса. Среди них — мораторий на банкротство предприятий и отказ от прямого доначисления арендной платы за лесные участки. Об этом «Ъ» рассказали несколько источников, знакомых с ходом совещания 27 мая.

«Протокола пока нет, но мы уверены, что в правительстве нас услышали»,— заявил один из собеседников. По данным источников, рост арендных платежей могут заморозить до 2028 года. Также обсуждался вариант повышения ставок с трехлетней рассрочкой, однако в компаниях считают, что это не решит текущих проблем.

Сложности с оплатой возникли после изменения порядка расчета с 1 января 2024 года и отмены понижающих коэффициентов. В итоге бизнесу доначислили плату за 2024–2025 годы, что резко увеличило издержки.

Вице-президент Segezha Group Николай Иванов подтвердил «Ъ», что инициативы Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров в целом получили поддержку. «Почти по каждому пункту даны директивные поручения»,— уточнил он. По его словам, речь также шла о моратории на повышение экологического сбора, платы за водные ресурсы и НВОС, а также об отмене монополии на лесоустройство.

Подробнее — в материале «Ъ» «В лесу замаячил просвет».