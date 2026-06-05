В лесу замаячил просвет

Правительство может пойти навстречу лесопромышленникам и отложить рост арендных платежей, а также ввести мораторий на банкротство предприятий отрасли. По данным “Ъ”, поручение рассмотреть такие меры дал вице-премьер Дмитрий Патрушев. До этого профильные министерства не поддерживали инициативы бизнеса о господдержке. Но и сейчас, считают на рынке, компаниям вряд ли стоит рассчитывать на масштабную помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Российские лесопромышленные компании могут получить дополнительную поддержку, рассказали несколько источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Патрушева. На встрече 27 мая обсуждались инициативы бизнеса по стабилизации ситуации в отрасли, в первую очередь — мораторий на банкротство и повышение ставок аренды лесных участков.

«Протокола совещания пока нет, но мы уверены, что в правительстве нас услышали, так что прямого доначисления арендной платы не будет»,— говорит один из собеседников “Ъ”. Другие источники “Ъ” уточняют, что мораторий на рост платы за лесные участки может быть введен до 2028 года.

По их данным, также рассматривался вариант повышения арендных ставок с рассрочкой платежа на три года, но в компаниях уверены, что это не улучшит текущей ситуации.

Проблемы с оплатой аренды у лесопромышленников возникли из-за изменения порядка расчета с 1 января 2024 года и отмены понижающих коэффициентов. При этом компаниям была начислена дополнительная арендная плата за 2024–2025 годы, что серьезно повысило затраты (см. “Ъ” от 3 марта).

Вице-президент Segezha Group Николай Иванов заявил “Ъ”, что предложения бизнеса, обозначенные Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров РФ, в целом были поддержаны и почти по каждому пункту даны директивные поручения профильным ведомствам. По его словам, господдержка очень важна в решении таких сложных и давно назревших вопросов, как отмена доначисления арендной платы за лесные участки, мораторий на повышение экологического сбора, платы за водные ресурсы и НВОС (негативное воздействие на окружающую среду), мораторий на банкротство, отмена монополии на лесоустройство и т. д.

Крупнейшие отраслевые компании ранее обращались в правительство с просьбой о расширении мер господдержки в том числе на логистику, но профильные министерства посчитали действующие меры достаточными.

Минпромторг в ответе главе архангельского заксобрания Екатерине Прокопьевой от 22 мая (есть у “Ъ”) указал, что, хотя объемы транспортных субсидий в 2026 году снизились, доля субсидирования поставок продукции ЛПК сохранилась на уровне 25% от всех выделенных средств (2,2 млрд руб.). В министерстве отметили, что поддержка экспорта через порты Северо-Запада не предусмотрена, так как мера была временной, но субсидируется логистика из портов Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов в отдаленные страны (до 50% затрат на фрахт судна, аренду места под контейнер и эксплуатационные затраты).

В ответ на предложение предоставить предприятиям отсрочку не менее чем на три года по уплате задолженности по налогам и иным обязательным платежам Минпромторг указал, что Налоговый кодекс уже содержит механизмы для решения ситуаций, когда налогоплательщик не может выполнить свои обязательства и нуждается в рассрочке или отсрочке. Минфин в ответ на запрос (есть у “Ъ”) также сообщил, что возможность предоставления этой меры поддержки на федеральном уровне уже реализована. Минприроды в письме Минпромторгу (также есть “Ъ”) сообщило, что возможность предоставления рассрочки на пересчитанную арендную плату за лесные участки сейчас прорабатывается.

В Минпромторге вопросы “Ъ” переадресовали в аппарат Дмитрия Патрушева, где комментария не предоставили. В Минприроды на запрос не ответили.

Глава комитета заксобрания Архангельской области Александр Дятлов со ссылкой на данные Минпромторга отмечает, что по итогам 2025 года 45% лесозаготовительных предприятий, 48% предприятий деревообработки, 26% предприятий мебельной и плитной промышленности, а также 19% предприятий ЦБП убыточны.

«Цифры страшные, и любое увеличение фискальной нагрузки на отрасль делает эту статистику еще более печальной»,— говорит он. Повышение арендных платежей, продолжает господин Дятлов, подтолкнет к «финансовому обрыву» еще больше лесозаготовителей и деревообработчиков. По его мнению, в современных макроэкономических условиях выйти на безубыточный цикл оборота основных товаров, производимых лесниками, можно только с применением мер господдержки. Достигнутые на совещании у Дмитрия Патрушева договоренности, по предварительной информации, более позитивны для отрасли, чем позиция Минпромторга, добавил Александр Дятлов. В то же время, говорит один из источников “Ъ”, вряд ли речь может идти о масштабных мерах с учетом ограниченности бюджета, а принятие решений может затянуться.

Ольга Мордюшенко