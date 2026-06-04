Лавров рассказал подробности российской концепции по Персидскому заливу

Российская концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива предусматривает ненападение стран друг на друга. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic на ПМЭФ.

«Наша концепция как раз предусматривает, во-первых, ненападение... Но можно сделать и дополнительные шаги, включая договоренности о транспарентности в военной деятельности, об ограничении военных действий, подготовке к маневрам и так далее», — подчеркнул господин Лавров.

По словам министра, Россия ожидает ответа от Ирана и арабских государств по поводу предложений в рамках российской концепции безопасности в районе Персидского залива. МИД РФ обновил документ и разослал коллегам из Совета сотрудничества арабских государств.

Господин Лавров также рассказал, что в середине мая состоялся совет министров иностранных дел БРИКС, где присутствовали представители Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов. Во время встречи случилась «достаточно серьезная перепалка между ними». Однако присутствующие страны старались найти пути для того, чтобы завязался диалог между Эмиратами и Ираном, добавил глава МИД РФ.

2 июня на сайте МИД России была опубликована дополненная версия Концепции безопасности в Персидском заливе. В документе говорится, что происходящие в регионе процессы влияют на состояние международных отношений, а также на мировую экономическую, энергетическую и транспортную стабильность.