МИД России обновил концепцию безопасности в Персидском заливе

Министерство иностранных дел России представило дополненную версию Концепции безопасности в Персидском заливе. Документ опубликован на сайте ведомства.

МИД отмечает, что происходящие в регионе процессы влияют на состояние международных отношений, а также на мировую экономическую, энергетическую и транспортную стабильность. «Отсюда – востребованность соответствующих коллективных усилий на международном и региональном уровнях, способствующих продвижению в Персидском заливе подлинного мира, добрососедства и устойчивого развития»,— говорится в тексте.

Доработанная версия концепции включает следующие пункты:

Приверженность международному праву, основополагающим положениям Устава ООН и резолюциям Совета Безопасности ООН,

Многосторонность как способ обеспечения участия всех заинтересованных игроков в совместной оценке ситуации, принятии и выполнении решений,

Принцип единой и неделимой безопасности и уважение интересов как региональных, так и внерегиональных игроков, включая военную, экономическую, энергетическую, транспортную и экологическую составляющие,

Поэтапность продвижения к созданию инклюзивной системы безопасности в Персидском заливе.

Россия также предлагает странам в регионе отказаться от угрозы силой, разработать и внедрить комплекс коллективных мер укрепления доверия в военной сфере, превратить пространство Ближнего Востока и Северной Африки в свободную от ядерного оружия зону. «Наша стратегическая цель – стабильный и свободный от конфликтов Ближний Восток, открытый для широкого международного сотрудничества»,— указано в сообщении.