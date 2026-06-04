Путин и Мирзиеев по видеосвязи участвуют в церемонии начала возведения АЭС в Узбекистане

Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев по видеосвязи принимают участие в церемонии запуска строительства АЭС в Джизаке. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на видеотрансляцию.

Господин Путин подчеркнул, что проект интегрированной АЭС российского дизайна является уникальным и наиболее подходящим для Узбекистана. Господин Мирзиеев, в свою очередь, назвал этот день историческим. Он обратил внимание на гибридный формат станции. Это флагманский проект РФ и Узбекистана. В Джизакской области будет сооружаться интегрированная АЭС с двумя энергоблоками большой мощности и двумя энергоблоками малой мощности по 55 МВт.

«Я знаю, что вы над этим очень много сами лично работали. Долго погружались в детали. Уверен, выбрали наиболее подходящий для Узбекистана вариант из всех предлагавшихся», — отметил президент РФ.

До этого сообщалось, что Владимир Путин проводит встречу с Шавкатом Мирзиеевым в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Встречу политиков ранее анонсировал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Господин Мирзиеев приехал в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Предыдущая личная встреча президентов РФ и Узбекистана состоялась на площадке недавнего саммита ЕАЭС в Астане.

Кроме того, господин Путин и Мирзиеев беседовали в Кремле 8 мая. Узбекский лидер посещал Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В мае Владимир Путин провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщили в Кремле. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также планы контактов на ближайшее время.