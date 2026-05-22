Путин созвонился с Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы успешно развивающегося двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также планы контактов на ближайшее время»,— уточнили в пресс-службе.

Предыдущий разговор президентов России и Узбекистана состоялся 24 марта. Тогда стороны обсудили вопросы реализации нескольких крупных совместных проектов по атомной энергетике, промышленному производству и транспорту.