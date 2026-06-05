Власти вернулись к идее онлайн-продаж российского вина

Вице-премьер Дмитрий Патрушев направил президенту предложение возобновить рассмотрение законопроектов о проведении эксперимента по продаже российского вина через интернет. В письме, направленном 21 мая, он также выступил за легализацию рекламы отечественных вин в местах их производства. В аппарате вице-премьера «Ъ» оперативно не ответили. Собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией, говорит, что инициатива поддержана.

Законопроект об эксперименте, внесенный в Госдуму еще в апреле 2023 года, предполагал, что продавать вино через «Почту России» без лицензии. Однако документ так и не был рассмотрен. Теперь предлагается расширить эксперимент, включив в него маркетплейсы, а возраст покупателей проверять с помощью Единой биометрической системы и мессенджера Max. В «Почте России» заявили, что готовы начать эксперимент.

Виноделы и отраслевые эксперты поддерживают идею. По их мнению, прямые онлайн-продажи позволят небольшим хозяйствам расширить географию сбыта и снизить стоимость продукции за счет отсутствия посреднических надбавок. Особенно это актуально на фоне падения продаж тихих вин (январь–апрель показал снижение на 1,9%).

Противники, в том числе общественные организации и Минздрав, опасаются, что либерализация правил приведет к росту потребления алкоголя, его доступности в удаленных населенных пунктах и создаст дополнительные риски для правоохранительной системы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Вино подключают к интернету».