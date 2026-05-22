Отельеры не досчитались делегатов

Интерес бизнеса к поездкам на Петербургский экономический форум в 2026 году сократился на 20–30%. Из-за стремления оптимизировать командировочные бюджеты компании сокращают число делегатов и срок их пребывания на форуме. Отельерам в свою очередь из-за ограниченного спроса не удалось существенно поднять стоимость размещения. За год ночь в Санкт-Петербурге в период форума подорожала только на 3%.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество запланированных российскими компаниями командировок на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) сократилось на 28% год к году, подсчитали в сервисе по организации деловых поездок «Ракета». В Trivio зафиксировали падение числа гостиничных бронирований в Санкт-Петербурге на даты форума на 20% год к году, а в Continent Express заметили спад на 30%. Данные Travelline указывают, что в структуре общего объема гостиничных продаж по России на 3–6 июня Санкт-Петербург занимает 12,9%. Годом ранее на период форума показатель достигал 13,5%.

ПМЭФ — крупнейшее деловое событие в России Мероприятие ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. Организацией мероприятия занимается фонд «Росконгресс». В 2025 году в нем участвовали 24,2 тыс. человек, включая СМИ. На площадке присутствовали 8,7 тыс. представителей российского и зарубежного бизнеса. В этом году ПМЭФ пройдет 3–6 июня.

Интерес бизнеса к поездкам на ПМЭФ падает на фоне охлаждения рынка делового туризма. В 2025 году количество деловых поездок по России сократилось на 8%. Основным фактором выступало общее падение деловой активности в стране из-за негативных макроэкономических процессов (см. “Ъ” от 25 декабря 2025 года). В этом году ситуация усугубилась, и, например, в «Аэроклубе» в первом квартале зафиксировали снижение числа перелетов по стране на 15% год к году.

Согласно Continent Express, спрос на ПМЭФ в этом году сократился со стороны телекоммуникационных компаний, банков и добывающих производств. Но, например, число запланировавших визиты на форум представителей фармотрасли увеличилось на 10% год к году. Представитель Trivio Андрей Батурин не исключает, что на интересе к ПМЭФ сказалось в том числе и то, что он совпал с форумом «Уголь и майнинг» в Новокузнецке (2–5 июня), в пользу которого могли сделать выбор отраслевые компании.

Директор по маркетингу «Ракеты» Дарья Лукьянова-Зубрицкая, впрочем, связывает спад бронирований на период ПМЭФ скорее с общим стремлением бизнеса оптимизировать бюджеты поездок.

Уменьшают число делегатов или сокращают количество дней, проведенных ими на форуме, говорит она. Управляющий директор корпоративного бизнеса компании «Випсервис» Галина Полищук отмечает, что оптимизация бюджетов традиционно также предполагает отказ от избыточного комфорта, например, снижая категории отеля.

Согласно Travelline, средняя стоимость проданной ночи в отелях Санкт-Петербурга на период ПМЭФ составила 12,3 тыс. руб., прибавив год к году только 3,3%. Согласно «Яндекс Путешествиям», 9% гостей ПМЭФ в этом году выбирают пятизвездные отели, 31% — четырехзвездные, 33% — трехзвездные. Оставшиеся 27% ориентируются на альтернативные форматы.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба ждет на даты ПМЭФ полную загрузку объектов своей сети. Форум, по его словам, остается важным периодом с точки зрения роста выручки отельеров. Но динамику средней стоимости размещения эксперт не привел. В Azimut Hotels пояснили, что цены и загрузка объектов сопоставимы с прошлогодними.

Транспортные расходы участников ПМЭФ выросли заметнее. Согласно «Ракете», перелет экономклассом в Санкт-Петербург и обратно обходится гостям мероприятия в среднем 23,8 тыс. руб. Год к году значение прибавило 19%. Средняя цена билета на скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка» увеличилась также на 19%, до 11 тыс. руб. при поездке в одну сторону. В Continent Express замечают, что в этом году участники ПМЭФ чаще добираются на форум на железнодорожном транспорте. Это связано с часто возникающими ограничениями на работу аэропортов, констатируют в компании.

Александра Мерцалова