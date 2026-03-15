Сочи приземлил продажи

В ходе раннего бронирования на летнее время доля российских курортов в общем объеме продаж организованных туров сократилась с 10% до 6–8% год к году. Это связано с падением спроса на Сочи из-за нестабильной работы аэропорта, общим увеличением стоимости поездок и растущей конкуренцией с зарубежными направлениями. Падение спроса на 10–15% также показала Абхазия, которая нередко воспринимается как внутренний курорт.

Доля России в общей структуре продаж организованных туров на май—август 2026 года составила 6%, снизившись на 4 п. п. год к году, подсчитали в сервисе бронирования Travelata.ru. В «Слетать.ру» отметили снижение показателя с 10% до 8% за год. В туроператоре «Алеан» говорят, что совокупный объем продаж туров по России и странам ближнего зарубежья на лето сократился на 15% год к году. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, из 60 рассматриваемых регионов снижение спроса показали 40, а 20 — рост.

Текущие продажи туров на лето отражают итог акций раннего бронирования, которые обычно завершаются к середине марта. В этот период операторы и отельеры предоставляют скидки на путешествия в размере 10–20%. В общей сложности по итогам раннего бронирования в этом году реализовано 25–30% от летнего ассортимента, считает Сергей Ромашкин.

Картина на курортах сильно отличается. Спрос на летний Сочи, по словам господина Ромашкина, сократился на 10–15% из-за нестабильной работы аэропорта. Объем бронирований Анапы из-за низкой базы прошлого года увеличился на 50%, говорит представитель «Интуриста» Дарья Домостроева. Интерес к летнему Крыму, по подсчетам Сергея Ромашкина, прибавил 12–13% за год. В «Алеане» говорят о росте на 18%.

В «Алеане» важным фактором, сдерживающим спрос на летний отдых в России, считают подорожание поездок на 10% из-за роста себестоимости услуг.

По данным Travelata.ru, средняя стоимость проданного пакетного тура по России на лето составляет 141,3 тыс. руб. (+0,4% год к году). Согласно «Островку», средняя стоимость забронированной ночи в России на лето сейчас составляет 6,6 тыс. руб. (+7% год к году). В «Алеане» отмечают, что дорожает также перевозка, в то время как туристы, напротив, стараются экономить. Люди могут сокращать продолжительность тура, выбирать более бюджетное размещение, пересаживаться на личный автомобиль, говорят в компании.

Спрос на летнюю Абхазию, по словам Сергея Ромашкина, за год также сократился на 10–15%. С направлением традиционно работают туроператоры, специализирующиеся на внутреннем рынке. Эксперт связывает снижение показателя как с нестабильной работой аэропорта в Сочи, на который завязан поток в стране, так и с изменениями правил выезда из России детей до 14 лет. С 20 января 2026 года посещать Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Осетию и Абхазию они могут только с собственным загранпаспортом. Ранее было достаточно свидетельства о рождении.

Средняя стоимость забронированной ночи в популярных локациях России в мае—августе 2026 года Локация Стоимость (тыс. руб.) Изменение год к году (%) Зеленоградск 8,9 –2 Сириус 8,3 12 Казань 7,2 18 Геленджик 7 9 Нижний Новгород 6,9 6 Сочи 6,7 3 Кисловодск 6,4 8 Санкт-Петербург 6,4 4 Москва 5,9 –2 Калининград 5,6 4 Россия в целом 6,6 7 Источник: «Островок».

Сергей Ромашкин говорит, что большинство туристов, посещающих Абхазию летом, в принципе не имеют загранпаспортов, их оформление предполагает дополнительные расходы. Дарья Домостроева отмечает, что после получения документов эти клиенты в принципе могут задуматься о целесообразности отдыха в России или Абхазии, сделав выбор в пользу зарубежных направлений, например Турции.

Спрос на летний отдых в России и странах ближнего зарубежья, по мнению представителя «Алеана», сейчас в целом сокращается из-за увеличения интереса к выездному туризму. Это объясняется укреплением рубля и появлением новых безвизовых направлений, например Китая. Согласно «Слетать.ру», спрос на туры в Турцию на лето увеличился на 14% год к году, в Египет — на 73,2%. Китай и Вьетнам показали пятикратный рост продаж.

Согласно «Островку», зарубежные направления совокупно сейчас формируют 22% бронирований размещений на лето.

Год к году значение увеличилось на 5 п. п.

Сергей Ромашкин предполагает, что продажи по итогам всего летнего сезона 2026 года будут сопоставимы с текущей картиной. Хотя Дарья Домостроева не исключает, что ситуация изменится под влиянием ближневосточного конфликта. Отсутствие на рынке ОАЭ, по ее мнению, может привести к росту стоимости поездок в Турцию. Теоретически это может способствовать переориентации части потока на российские курорты.

Александра Мерцалова