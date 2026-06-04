Младшего брата короля Карла III заметили с синяком на щеке

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, младший брат короля Великобритании Карла III, был замечен сегодня с большим пятном на щеке, напоминающим синяк. Об этом сообщает Daily Express.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

Фото: Phil Noble / Reuters Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

Фото: Phil Noble / Reuters

Как следует из публикации газеты, бывшего принца Эндрю заметили за рулем его «грязного Land Rover» рядом с королевским поместьем Сандрингем, на территории которого он проживает. На правой щеке у него увидели большое красное пятно, «похожее на синяк». Газета отмечает, что пока неизвестно, каким образом господин Маунтбеттен-Виндзор получил эту травму.

По информации газеты, брата короля почти не видели на публике после того, как он стал жертвой нападения в мае, когда на него накинулся вооруженный ножом мужчина. Ожидается, что господин Маунтбеттен-Виндзор будет давать показания в суде по этому поводу, который начнется в июле.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор оказался в центре скандала из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Ему вменяются в вину неправомерные действия на госслужбе, включая пересылку Эпштейну правительственных документов. В декабре 2025 года Карл III лишил брата всех титулов. 19 февраля Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан. После 12-часового допроса его отпустили, а в его резиденции прошли обыски. Сейчас полиция проверяет экс-принца сразу по нескольким статьям: от превышения должностных полномочий и передачи секретных правительственных данных Эпштейну до других преступлений сексуального характера. Сам он отрицает свою вину.

Николай Зубов