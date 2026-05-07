За нападение на младшего брата короля Карла III задержали вооруженного мужчину

Полиция Норфолка сообщила о задержании подозреваемого в нападении на Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, младшего брата короля Карла. Об этом сообщают BBC и The Daily Telegraph.

Инцидент произошел вечером 6 мая в деревне Вулфертон, рядом с королевским поместьем Сандрингем. На территории поместья находится особняк Марш-Фарм, в котором проживает Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, ранее известный как принц Эндрю.

Как сообщается, младший брат Карла III выгуливал собак в Вулфертоне, когда в его сторону побежал человек, лицо которого было скрыто балаклавой. При этом он выкрикивал что-то в адрес бывшего принца. Бывший принц Эндрю и его частный охранник сели в свой автомобиль и уехали. Неизвестный мужчина был задержан полицией, личность задержанного и подробности произошедшего не раскрываются. При обыске у мужчины было обнаружено «оружие нападения».

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор оказался в центре скандала из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Ему вменяются неправомерные действия на госслужбе, включая пересылку Эпштейну правительственных документов. В декабре 2025 года Карл III лишил брата всех титулов. 19 февраля Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан. После 12-часового допроса его отпустили, а в его резиденции прошли обыски. Члена королевской семьи обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

Николай Зубов