На Зеленом острове в Ростове обнаружили стихийное кладбище

На Зеленом острове в Ростове-на-Дону обнаружили несколько захоронений, образовавших небольшое стихийное кладбище. Об этом сообщает газета «Молот» со ссылкой на местного жителя Сергея Ивженко.

По его словам, самое старое захоронение принадлежит Александре Осиповой, которая родилась в 1888 году и умерла в 1971 году. Могила находится в ухоженном состоянии: надгробие окрашено, на месте захоронения лежат искусственные цветы.

Как отмечает собеседник издания, это место давно известно постоянным посетителям Зеленого острова и со временем стало одной из местных достопримечательностей.

Недавно рядом появилось еще одно захоронение — детская могила, огороженная небольшой металлической оградой.

Издание напоминает, что в советский период Зеленый остров был жилой территорией. В его западной части располагался поселок, жители которого были связаны с работой расположенных поблизости предприятий и объектов отдыха.

В настоящее время бывшие жилые кварталы практически исчезли. Территория заросла кустарником и высокой травой, а о существовавшем здесь поселке напоминают лишь отдельные следы прежней застройки и сохранившиеся захоронения.

Валерий Климов