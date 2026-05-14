Сербия возвращается в лоно НАТО

В Сербии проходят первые совместные военные учения с НАТО на ее территории. Тем самым, продолжая декларировать нейтралитет и равноудаленность в конфликте на Украине, Белград на деле возвращается к активному военному взаимодействию с Североатлантическим альянсом. В этой связи в российской Госдуме порекомендовали Сербии «определиться и окончательно выбрать между Россией и НАТО, иначе падение может быть болезненным». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

О начале на этой неделе первых совместных учений с НАТО объявило Минобороны Сербии. Учения, которые проводятся на полигоне «Боровац» и базе «Юг» в окрестностях города Буяновац в южной части страны, продлятся до 23 мая.

В них задействовано около 600 военнослужащих Сербии, Италии, Румынии и Турции при участии штабных офицеров и наблюдателей из США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Турции, Румынии, Сербии и Черногории. Основная задача учений, как ее обозначили в сербском военном ведомстве,— отработка навыков проведения миротворческих операций.

Новость о совместных учениях Сербии с НАТО на сербской территории стала почти сенсацией.

Дело в том, что в феврале 2022 года, сразу после начала боевых действий на Украине, Сербия объявила мораторий «на военные активности со всеми иностранными партнерами». Сербские власти пояснили тогда, что «с учетом политики военного нейтралитета приостанавливают участие в военных учениях со странами как Востока, так и Запада».

Уже год спустя на той же базе «Юг» Сербия провела военные учения с США «Платиновый волк». А в сербском Минобороны заявили, что «введенный мораторий остается в силе, но из него сделано исключение».

Та же ситуация повторилась и в 2024 году. И вот теперь в Сербии стартовали полноценные учения с участием десятка стран Североатлантического альянса. Сербия, продолжающая декларировать нейтралитет и равноудаленность в конфликте на Украине, шаг за шагом возвращается к активному военному взаимодействию с НАТО.

До начала боевых действий на Украине Сербия, претендующая на роль ключевого партнера РФ на Балканах, активно взаимодействовала с НАТО.

В конце 2019 года Белград принял новый План индивидуального партнерства с НАТО (IPAP), подтвердив «все более тесное партнерство с альянсом». А предыдущий IPAP предоставил альянсу право использовать сербскую военную инфраструктуру.

В 2016 году парламент Сербии ратифицировал соглашение, по которому натовские военные получили свободу передвижения по сербской территории, доступ к объектам, а главное, дипломатический иммунитет.

Да и число учений Сербии со странами НАТО на их территории в те годы в несколько раз превосходило совместные маневры с РФ. С 2022 же года Сербия вообще не проводит военных учений ни с Россией, ни с Белоруссией.

В этой связи каждое новое сообщение о проведении Сербией совместных учений с НАТО, включая нынешнее, неизбежно приобретает не столько военное, сколько геополитическое звучание.

После возобновления на сербской территории учений «Платиновый волк» посольство США в Белграде объявило: «Сербия сделала свой выбор быть частью Запада, а это включает дальнейшую интеграцию с евро-атлантическими структурами безопасности и партнерскими армиями. Чем больше будет эта интеграция, тем короче окажется путь Сербии к полноправному членству в ЕС».

Проведение нынешних учений Сербия—НАТО не осталось незамеченным в Москве. По словам первого зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, сербские власти пытаются усидеть на двух стульях, не ссорясь с НАТО и получая российский газ со скидками.

Парламентарий напомнил и о периодически появляющихся данных, что Белград не такой уж друг Москве, если тайно, через посредников поставляет оружие Киеву. Поэтому в Госдуме рекомендовали Сербии «определиться и окончательно выбрать между Россией и НАТО, иначе падение может быть болезненным».