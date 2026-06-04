«Красная машина» в Челябинске поехала на местном бензине

В Челябинске появится филиал детской академии хоккея «Красная Машина Юниор» Романа Ротенберга. Соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Деятельность филиала будет осуществляться в рамках недавно созданной в Челябинске автономной некоммерческой организации АХ «Красная машина Челябинск». Ее учредителем стал малоизвестный до недавнего времени предприниматель Азамат Байсакалов, в прошлом сотрудник полиции, а сейчас имеющий отношение к крупной межрегиональной сети заправок «Тамик энерджи», работающей в Московской, Свердловской и Челябинской областях. Осуществлять свою деятельность филиал «Красной машины Юниор» будет на базе ледового дворца «Айсберг», расположенного в поселке Садовый под Челябинском. Несколько лет назад структуры Азамата Байсакалова купили его у семьи экс-капитана челябинского «Трактора» Александра Шинина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Ротенберг (слева), Алексей Текслер (в центре) и Азамат Байсакалов (справа)

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Челябинской области Роман Ротенберг (слева), Алексей Текслер (в центре) и Азамат Байсакалов (справа)

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Челябинской области

Соглашение о начале деятельности в Челябинске филиала детской хоккейной академии «Красная Машина Юниор», основателем которой является главный тренер сборной по хоккею «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России, заместитель председателя правления Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Роман Ротенберг, было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ, предполагающий, в частности, внедрение современных методик подготовки юных хоккеистов, в присутствии губернатора региона Алексея Текслера подписали Роман Ротенберг и учредитель вновь создаваемой академии хоккея «Красная машина Челябинск» (филиал «Красной машины Юниор») Азамат Байсакалов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как выяснил «Ъ-Южный Урал», деятельность «Крас­ной машины Челябинск» будет осуществляться на площади ледового дворца «Айсберг», расположенного в поселке Садовый Кременкульского сельского поселения, что недалеко от Челябинска. Юридически филиал академии Романа Ротенберга оформлен как автономная некоммерческая организация (АНО), которая, по данным СПАРК, была зарегистрирована в начале апреля нынешнего года. Директором АНО стала недавно покинувшая должность директора баскетбольного клуба ЧБК Ольга Алейникова. Единственным же учредителем АНО стал Азамат Байсакалов.

Азамат Байсакалов — предприниматель из Пласта. По сведениям, которыми располагает «Ъ-Южный Урал», в прошлом он работал в полиции, откуда ушел некоторое время назад. По словам Ольги Алейниковой, господин Байсакалов является основателем крупной межрегиональной сети заправок, работающей под маркой «Тамик Энерджи» (104 розничных АЗС на территории Московской, Свердловской и Челябинской областей). Кроме того, по данным СПАРК, именно пластовский бизнесмен владеет товарным знаком сети заправок, на нем же числится и домен, на котором расположен официальный сайт «Тамик энерджи».

При этом формально, по данным официального сайта «Тамик энерджи», под брендом компании работает ООО «Топси». Его директор и владелец, по данным СПАРК и ЕГРЮЛ — Денис Шайхутдинов, доходы компании в 2025 году составили почти 11.5 млрд. руб., чистая прибыль — 18,8 млн руб. Однако юридический адрес ООО «Топси», который также указан на официальном сайте «Тамик энерджи», расположен в доме, по адресу которого также зарегистрировано несколько юридических лиц, принадлежащих Азамату Байсакалову, в частности, ООО «ПТК» и ООО «УНК».

Также у господина Байсакалова есть бизнес в Екатеринбурге, связанный с управлением недвижимостью. Так, в 2024 году ИА «Европейско-Азиатские Новости» сообщало о том, что Азамат Байсакалов купил за 203,5 млн руб. ООО «Техника и технология товаров». Этой фирме принадлежит треть бизнес-центра «Консул» в центре Екатеринбурга (Карла Либкнехта, 22) и 19/44 доли в паркинге общей площадью 1,6 тыс. кв. м.

Кроме того, Азамату Байсакалову принадлежит ООО «Айсберг» (директор Михаил Меньшуткин), зарегистрированное по адресу одноименного ледового дворца. Здесь же зарегистрировано и АНО АХ «Красная машина Челябинск».

По сведениям «Ъ-Южный Урал», ледовый дворец предприниматель приобрел несколько лет назад у семьи известного в недавнем прошлом хоккеиста, экс-капитана челябинского «Трактора» Александра Шинина. При этом в хоккейных кругах мотивом для покупки называли увлечение хоккеем сына господина Байсакалова и желание бизнесмена обеспечить команде своего сына тренировочную базу.

По словам Ольги Алейниковой, в новой академии уже провели набор в группы трех старших возрастов — 2015, 2016 и 2017 годов рождения. С командой 2015 года рождения «Красная машина Челябинск» планирует принять участие в первенстве России. Также открыт набор в группы младших возрастов. В общей сложности планируется набрать 250 детей, под учебно-тренировочные нужды которых будет отдано до 90% времени ледовой арены.

«Мы не собираемся никого переманивать из других школ и секций, хотим создать свою сильную команду, но не за счет других»,— рассказала Ольга Алейникова.

При этом для большей части детей обучение в «Красной машине» будет платным. По словам Ольги Алейниковой, стандартная стоимость — около 23 тыс. руб. в месяц. Экипировка и защитное снаряжение детей также будет обеспечиваться родителями. Правда, наиболее талантливые дети получат возможность заниматься бесплатно. В первый год число таких детей должно достигнуть 25, а по мере развития академии весь старший год будет тренироваться без оплаты.

«Штатная численность сотрудников академии сейчас около 30 человек. Половина — тренерский состав, в котором есть как местные специалисты, так и наставники, приехавшие из других городов — Калининграда, Магнитогорска, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Уже есть аккредитованный медпункт, в котором работают фельд­шеры. Планируем взять в штат спортивного врача и психолога»,— подчеркнула госпожа Алейникова.

В планах академии также расширить существующую инфраструктуру ледового комплекса «Айсберг».

«Прежде всего сделаем тентовую конструкцию под зал ОФП и бросковую зону. В дальнейших планах — строительство гостиницы и второго льда»,— сообщила Ольга Алейникова.

По ее словам, деятельность академии, строительство инфраструктуры и возможные текущие убытки на первых порах будет финансироваться за счет партнеров из «Тамик энерджи». Планируемый объем инвестиций только в первый год составит около 100 млн руб., и, возможно, в дальнейшем сумма увеличится до 200 млн руб.

Сегодня в Челябинске подготовкой юных хоккеистов занимаются академия «Трактор», а также несколько секций в детско-юношеских спортшколах и частные секции. В Магнитогорске на базе местной детской хоккейной спортшколы строится академия хоккея «Металлург». Подобные детские секции и команды есть и в других городах и округах Челябинской области.

«Федерация хоккея России с программой «Красная машина» сегодня создает отличные условия для развития молодых игроков и их последующего прогресса. Для нас важно, чтобы молодое поколение хоккеистов занималось в рамках правильного тренировочного процесса, поэтому нынешнее взаимодействие пойдет только на пользу региону и будет работать на благо российского хоккея»,— отметил генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин.

Дмитрий Моргулес