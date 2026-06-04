Заболеваемость ожирением среди детей в Ростовской области выросла на 18% за четыре года

В Ростовской области за последние четыре года заболеваемость ожирением среди детей выросла на 18,2%. Об этом говорится в ежегодном докладе регионального управления Роспотребнадзора.

Если в 2020 году на каждую тысячу детей приходилось 4,72 случая ожирения, то в 2024 году показатель достиг 5,58 случая на тысячу человек.

Одновременно специалисты зафиксировали рост заболеваемости инсулинозависимым сахарным диабетом среди детей. По сравнению с 2020 годом показатель увеличился на 19,2%.

При этом среди подростков и взрослого населения по обоим заболеваниям наблюдается противоположная тенденция. Так, заболеваемость ожирением среди взрослых за четыре года снизилась с 2,26 до 1,92 случая на тысячу человек.

Наиболее высокие показатели заболеваемости сахарным диабетом среди детей до 14 лет зарегистрированы в Азове, Гукове, Звереве, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Новошахтинске, Ростове-на-Дону и Таганроге, а также в ряде районов области.

В докладе также отмечается изменение структуры питания жителей региона. По данным ведомства, население стало реже употреблять молочную продукцию и чаще включать в рацион хлебобулочные и кондитерские изделия. В частности, специалисты зафиксировали избыточное потребление булочек, пряников и другой выпечки.

Средний показатель заболеваемости ожирением по Ростовской области составляет 2,8 случая на тысячу жителей. Максимальное значение за последние годы было зафиксировано в 2022 году, когда показатель достигал 3,22 случая на тысячу населения.

Валерий Климов