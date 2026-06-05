В России появится фонд для видеоигр

Топ-менеджер издательства настольных игр Hobby World Михаил Акулов и управляющий партнер акселератора Indie Go Владимир Вареник учредили компанию, которая займется поддержкой высокобюджетных игр. 29 мая они стали соучредителями ООО «УК ИГФ» в равных долях, следует из данных «Руспрофайла». Уставной капитал составил 10 тыс. руб., гендиректором указан господин Вареник.

По словам двух источников «Ъ» на видеоигровом рынке, новая структура будет работать как инвестиционный фонд. В фокусе — консольные и компьютерные игры классов AA и AAA, то есть средне- и высокобюджетные проекты.

Господин Вареник отказался раскрывать подробности, сославшись на то, что инициатива еще обсуждается с партнерами. В Hobby World на запрос «Ъ» не ответили, связаться с Акуловым не удалось.

По оценкам Агентства стратегических инициатив, в 2025 году российский рынок видеоигр достиг 208 млрд руб. при среднегодовом темпе роста 6%. К 2030 году показатель может вырасти до 271 млрд руб. Из них 145 млрд руб. придется на ПК и консоли, 112 млрд руб.— на мобильные игры, еще 14 млрд руб.— на браузерный сегмент.

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