Ростовская область и Росагролизинг договорились о сотрудничестве в сфере модернизации АПК

Правительство Ростовской области и АО «Росагролизинг» подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Документ был подписан губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем и генеральным директором компании Павлом Косовым на площадке Петербургского международного экономического форума.

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Одним из направлений сотрудничества станет создание в регионе машинно-технологических компаний, которые будут предоставлять сельхозпроизводителям агротехнологические услуги и технику.

По словам Юрия Слюсаря, соглашение направлено на развитие агропромышленного комплекса региона и расширение возможностей для обновления материально-технической базы сельхозпредприятий.

Документ рассчитан на период с 2026 по 2031 год и предусматривает взаимодействие сторон в сфере технической модернизации агропромышленного комплекса, стимулирования производства сельскохозяйственной продукции и развития других отраслей экономики региона.

Соглашение также предусматривает использование механизмов финансовой аренды (лизинга) для реализации совместных проектов.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, сотрудничество предполагает проработку мер, направленных на обновление сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых предприятиями региона.

АО «Росагролизинг» — государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для реализации программ технического обеспечения сельхозтоваропроизводителей. Компания работает с предприятиями агропромышленного комплекса и участвует в реализации государственных программ поддержки отрасли.

Валерий Климов