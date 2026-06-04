Голландский суд разрешил Канье Уэсту выступать в стране

Суд в Амстердаме отклонил иск Центрального еврейского совета Нидерландов (ЦЕС) с требованием запретить американскому рэперу Канье Уэсту въезд в страну для выступлений. Об этом сообщает Sky News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канье Уэст

Фото: Lucas Jackson / Reuters Канье Уэст

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Концерты господина Уэста, известного так же как Ye, должны пройти в эти выходные в городе Арнхейм. По словам организаторов, продано уже 70 тыс. билетов.

2 июня ЦЕС обратился в суд, надеясь запретить выступления рэпера, как это было уже сделано в Великобритании, Италии, Польше, Франции и Швейцарии. Причиной тому стали скандальные заявления музыканта, в частности, хвалебные высказывания в адрес Адольфа Гитлера.

В своем решении суд отметил, что нет никаких «признаков того, что присутствие Уэста в ближайшие дни приведет к возникновению конкретных угроз общественному порядку». Ранее о том, что у властей страны нет никаких юридических оснований запретить рэперу въезд в Нидерланды и проведение концертов, заявил министр по делам иммиграции Барт ван ден Бринк. По его словам, даже при том, что заявления исполнителя «отвратительны», нет никакой причины «запрещать ему въезд».

«Ощущение такое, что нам дали понять, что быть антисемитом — нормально»,— заявили представители ЦЕС.

Ранее на этой неделе, как сообщал «Ъ», Канье Уэст установил исторический рекорд посещаемости. Его выступление на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле собрало около 118 тыс. зрителей.

Николай Зубов