Минсельхоз предложил блокировать в сети продажу незарегистрированных семян

Минсельхоз подготовил инициативу о блокировке в интернете информации о продаже семян, которые не внесены в государственный реестр и не допущены к обороту в России. Ведомство считает, что такие предложения несут риски для здоровья, продовольственной безопасности и создают преимущество для поставщиков, чья продукция не прошла обязательную проверку.

В пояснительных материалах к законопроекту отмечается, что незаконный оборот семян по-прежнему слабо контролируется и нередко уходит в онлайн-каналы. Действующее законодательство уже запрещает продажу семян вне госреестра, но санкции за это остаются относительно мягкими: для граждан предусмотрены небольшие штрафы, для компаний — более крупные, но также ограниченные суммы.

Маркетплейсы утверждают, что и сейчас отслеживают такие товары и убирают карточки с нарушениями после проверок или обращений ведомств. В Ozon, RWB и «Авито» сообщили, что используют автоматический и ручной контроль, а при подтверждении нарушений блокируют контент и продавцов.

Инициатива может быть связана с борьбой с инвазивными растениями, которые уже появлялись в продаже на площадках.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Здравое зерно».